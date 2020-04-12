Малолетние воришки: в Самаре росгвардейцы поймали двух подростков, пытающихся угнать автомобиль

12 Апр 2020 2020-04-12T08:40:58+03:00

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В Самаре росгвардейцы поймали двух юных злоумышленников, пытающихся угнать машину. В половине шестого утра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующий Октябрьский район, получил тревожный сигнал. Кто-то вскрыл вазовскую «четверку» на Пятой просеке и пытается ее угнать.

Патрульные немедленно отправились на место и обнаружили в машине двоих подростков – 15 и 17 лет. Их передали полиции. На ребят возбудили уголовное дело По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело за «покушение на неправомерное завладение автомобилем».

ИСТОЧНИК KP.RU