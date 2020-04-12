2020-04-12T08:52:31+03:00
Общество

На таран: в Самаре пьяный водитель снес лавочки около подъезда

Теперь ему придется ходить пешком и возместить ущерб
Ольга НОВИКОВА
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Горе-водитель наделал немалый переполох. Фото: Ночной патрульГоре-водитель наделал немалый переполох. Фото: Ночной патруль
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В Самаре пьяный водитель ночью протаранил лавочки около подъезда жилого дома. ЧП произошло около дома №80 по ул.Стара-Загора около полуночи. Как сообщает «Ночной патруль» местные жители сразу же принялись звонить правоохранителям и общественникам. Полиция тут же прибыла на место, и обнаружила виновника переполоха тут же, рядом с автомобилем. Здесь же были и многочисленные возмущенные жильцы дома. По информации «Ночного патруля», водитель был явно нетрезв, однако отказался проходить медицинское освидетельствование. Теперь ему грозит лишение прав и штраф. Кроме того, ему придется восстанавливать лавочки и наводить красоту около подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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