2020-04-12T09:18:39+03:00
Общество

Краснокнижный улов: стало известно, что выловил из реки рыбак в Сызрани

Необычная рыбка вызвала у специалистов немало споров
Ольга НОВИКОВА
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Необычная рыба вызвала немало споров. Фото: КТВ-ЛучНеобычная рыба вызвала немало споров. Фото: КТВ-Луч
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В Сызрани снова поймали редкую и необычную рыбку. Фотографией улова местный рыбак поделился в социальных сетях, попросив у коллег по цеху помощи в идентификации улова. Как рассказал мужчина местному порталу «КТВ-Луч», необычную серебристую рыбу с продольной полосой и отливающей сине-фиолетовым спинкой он поймал в речке Сызранка около с.Уваровка.

Рыбаки сразу же затеяли спор. Некоторые утверждали, что это елец, другие были уверены, что в крючок попался карась, сорожка или синец.

Однако как выяснилось, сызранский рыбак выудил из реки быстрянку – редкую для нашей области рыбу необычного красивого окраса. Известно, что эта рыба предпочитает водоемы с быстрым течением и большим содержанием кислорода. Чаще всего такую рыбку можно увидеть далеко от Самарской области – например, в Воронежской, Брянской или Смоленской областях. А вот в Краснодарском крае, Свердловской и Оренбургской областях она занесена в Красную Книгу. Как рыба попала в Сызранку, пока остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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