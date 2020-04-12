2020-04-12T10:08:32+03:00
Происшествия

В Южном городе задержали молодую девушку с пакетом марихуаны

Теперь она может попасть за решетку на три года
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Полицейский патруль задержал юную самарчанку с наркотикамиПолицейский патруль задержал юную самарчанку с наркотикамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Полиция задержала в Южном городе молодую самарчанку с целым пакетом марихуаны. 22-летнюю девушку задержал патруль за административное правонарушение, однако во время досмотра у нее обнаружили пакет с непонятным растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана. Причем объем наркотика оказался немаленьким – 46 граммов. Девушка уверяла, что хранила наркотик для личного употребления, но правоохранители усомнились в ее словах.

Сейчас против девушки возбудили уголовное дело по ст.228. Ей грозит наказание- до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опять метель и гололед: стало известно, сколько продлится непогода в Самарской области
В Самаре 86 человек тушили пожар в Советском районе
Один из новых заболевших коронавирусом в Тольятти в тяжелом состоянии
Стало известно, сколько тестов на коронавирус уже сделали в Самарской области
В Тольятти стало больше заболевших коронавирусом 12 апреля
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 12 апреля выросло до 24 человек
Вырвал сумку и сбежал: жительницу Новокуйбышевска ограбили в подъезде ее дома
В Южном городе задержали молодую девушку с пакетом марихуаны
Краснокнижный улов: стало известно, что выловил из реки рыбак в Сызрани
На таран: в Самаре пьяный водитель снес лавочки около подъезда
Малолетние воришки: в Самаре росгвардейцы поймали двух подростков, пытающихся угнать автомобиль
Как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху 2020 в Сызрани: закрывать ворота не будут, но ходить туда не советуют
В Самарской области рекомендовали не пускать людей в храмы и мечети из-за коронавируса
Адвокат Леонид Ольшанский рассказал самарцам, как выходить на работу, вернувшись из другого региона
Доктор Мясников: «Коронавирус показал, что наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное»
На улице много людей: в Самаре решили отметить окончание самоизоляции
В Самаре спасатели эвакуировали с острова рыбака
В Самарской области из-под медицинского наблюдения по коронавирусу отпустили 851 человека
В Сызрани собираются снести аварийный дом за 3,3 млн рублей
В Самарской области легковушка улетела в кювет и перевернулась
Число новых случаев заражения коронавирусом в Самаре выросло до 21