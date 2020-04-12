В Южном городе задержали молодую девушку с пакетом марихуаны

12 Апр 2020 2020-04-12T10:08:32+03:00

Теперь она может попасть за решетку на три года

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Полиция задержала в Южном городе молодую самарчанку с целым пакетом марихуаны. 22-летнюю девушку задержал патруль за административное правонарушение, однако во время досмотра у нее обнаружили пакет с непонятным растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана. Причем объем наркотика оказался немаленьким – 46 граммов. Девушка уверяла, что хранила наркотик для личного употребления, но правоохранители усомнились в ее словах.

Сейчас против девушки возбудили уголовное дело по ст.228. Ей грозит наказание- до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU