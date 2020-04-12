2020-04-12T10:44:20+03:00
Происшествия

Вырвал сумку и сбежал: жительницу Новокуйбышевска ограбили в подъезде ее дома

Грабителя по горячим следам задержала полиция
Ольга НОВИКОВА
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Злоумышленника поймали по горячим следамЗлоумышленника поймали по горячим следамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция Новокуйбышевска задержала грабителя, который напал на местную жительницу в подъезде ее собственного дома. Едва женщина зашла внутрь, злоумышленник накинулся на нее, вырвал из рук сумку с деньгами, телефоном и документами и скрылся.

Осмотрев место происшествия и поговорив со свидетелями, полицейские отправили ориентировку с указанием примет грабителя. И в первую очередь проверили местных жителей, которые до этого уже попадались на воровстве и грабежах. По приметам они заподозрили, что преступление совершил 30-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за различные преступления. Патруль Росгвардии обнаружил его на улице и доставил в отделение. Там мужчина признался в преступлении и вернул сумку с вещами и документами. Правда, деньги он уже успел потратить. Сейчас рецидивист снова может угодить за решетку на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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