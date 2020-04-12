В Тольятти стало больше заболевших коронавирусом 12 апреля

12 Апр 2020 2020-04-12T12:29:46+03:00

Стало известно, что все трое новых заболевших коронавирусом 12 апреля в Самарской области – из Тольятти

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Стало известно, где выявлены новые случаи коронавируса в Самарской области 12 апреля. По сообщения оперативного штаба Самарской области все трое новых заболевших – из Тольятти. Напомним, на 12 апреля число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло и составило 24 человека. 14 из них уже выписаны из больниц.

Всего, по сообщению департамента информполитики региона за прошедшие сутки проведено 1198 исследований на коронавирус. Из них 994 сделали в Центре гигиены и эпилемиологии и 204 - в СПИД-центре.

На 12 апреля остаются под медицинским наблюдением 2063 человека. А вот в отношении 370 жителей региона медицинское наблюдение уже завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU