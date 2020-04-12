Стало известно, сколько тестов на коронавирус уже сделали в Самарской области

12 Апр 2020 2020-04-12T12:58:49+03:00

Сегодня пройти тестирование бесплатно по направлению врача можно в трех лабораториях

Изменить размер текста: A A

Стало известно, сколько тестов на коронавирус уже сделано в Самарской области. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, на 12 апреля расположенные в области лаборатории уже провели 13709 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в биологическом материале от граждан.

- Сомнительные результаты тестирования отправляются для подтверждения в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора в Саратове, - сообщает Роспотребнадзор.

Как пояснили в ведомстве, сейчас исследования на СOVID-19 в Самарской области проводят три лаборатории. Это лаборатория а базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, а также клинической больницы «РЖД-медицина». Здесь тесты можно сдать бесплатно, но только по направлению врача.

Ожидается, что в ближайшее время можно будет сдать тест на коронавирус и в трех частных лабораториях - ООО «СКАЙЛАБ», ООО «Ситилаб», медицинский центр «Мать и дитя – ИДК».

ИСТОЧНИК KP.RU