В Самаре 86 человек тушили пожар в Советском районе

12 Апр 2020 2020-04-12T13:57:42+03:00

К счастью обошлось без погибших и пострадавших

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12 апреля в Самаре загорелся частный жилой дом в Советском районе. Пожар произошел на ул.8-й Толевой, 23. Сообщение о возгорании поступили на пульт МЧС в 12.39. Уже в 12.50 пожару был присвоен второй ранг сложности.

- Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Для его тушения привлечено 86 человек и 21 единицы техники, - сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, обошлось без жертв – погибших и пострадавших в пожаре нет.

В 13.41 пожар удалось ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU