2020-04-12T14:16:55+03:00
Общество

Опять метель и гололед: стало известно, сколько продлится непогода в Самарской области

Синоптики объявили желтый уровень опасности в регионе
Ольга НОВИКОВА
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Самару снова ждет снегопадСамару снова ждет снегопадФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Самарскую область вновь обрушится непогода – в регионе объявлен желтый уровень опасности. Как предупреждают синоптики, днем 12 апреля ветер усилится до 18-20 метров в секунду, будет пасмурно, пройдут дожди. Однако до конца на улице все же будет относительно тепло: +6…+11 градусов.

А вот к ночи существенно похолодает. Возможны заморозки до -4 градусов. При этом на регион опять обрушится мокрый снег и дождь, кроме того, ожидается сильная метель – порывы ветра будут достигать скорости 20 метров в секунду. Местами возможна гололедица.

- На погоду нашей области будет оказывать влияние активный циклонический вихрь, сформировавшийся на холодном атмосферном фронте. Он принесет в наш регион резкое изменение погодных условий. На смену теплой воздушной массе на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух северных широт. Это приведет к значительному понижению температуры воздуха, выпадению мокрого снега и усилению ветра местами до сильного, - отмечает специалист Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.

Днем в понедельник 13 апреля снова немного потеплеет – до +2…+7, однако сильный северо-западный ветер сохранится. Поэтому МЧС рекомендует самарцам воздержаться от выхода на улицу.

Но непогода продлится недолго. Во вторник и среду переменная облачность с юго-западным ветром. Температура ночью составит +1..+4 градуса, днем воздух прогреется до +10…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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