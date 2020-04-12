Огонь перекинулся на соседнее здание: в Тольятти огнеборцы сражались с масштабным пожаром
12 апреля в 13.14 на пуль дежурного МЧС в Тольятти поступило тревожное сообщение – на открытой площадке в Центральном районе, на ул.Индустриальной,8 разгорается пожар. Пожарные расчеты срочно выехали на место ЧП. Выяснилось, что на открытой площадке горят поддоны. Огонь уже охватил большую площадь – 500 квадратных метров, все вокруг заволокло дымом. Пожару сразу присвоили вторую категорию сложности.
Пожарные бросились на борьбу с огнем. Сразу стало понятно, что существует опасность распространения огня на соседнее административное здание. И несмотря на все усилия огнеборцев этого избежать не удалось. Огонь перекинулся на здание, и после этого площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
К ликвидации пожара было привлечено 77 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 17 единиц техники.
В 14.41 пожар удалось локализовать.
Пожарные тушат загоревшиеся на огромной площади поддоны в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU