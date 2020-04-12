2020-04-12T16:48:43+03:00
Общество

Огонь перекинулся на соседнее здание: в Тольятти огнеборцы сражались с масштабным пожаром

С загоревшихся поддонов пламя перекинулось на соседнее административное здание [фото, видео]
Ольга НОВИКОВА
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Все вокруг заволокло дымом. Фото: ГУ МЧС по Самарской областиВсе вокруг заволокло дымом. Фото: ГУ МЧС по Самарской области
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12 апреля в 13.14 на пуль дежурного МЧС в Тольятти поступило тревожное сообщение – на открытой площадке в Центральном районе, на ул.Индустриальной,8 разгорается пожар. Пожарные расчеты срочно выехали на место ЧП. Выяснилось, что на открытой площадке горят поддоны. Огонь уже охватил большую площадь – 500 квадратных метров, все вокруг заволокло дымом. Пожару сразу присвоили вторую категорию сложности.

Пожарные бросились на борьбу с огнем. Сразу стало понятно, что существует опасность распространения огня на соседнее административное здание. И несмотря на все усилия огнеборцев этого избежать не удалось. Огонь перекинулся на здание, и после этого площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

К ликвидации пожара было привлечено 77 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 17 единиц техники.

В 14.41 пожар удалось локализовать.

Пожарные тушат загоревшиеся на огромной площади поддоны в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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