2020-04-12T17:43:19+03:00
Общество

«Самара космическая» вошла в ТОП-3 лучших космических музеев страны

По мнению составителей рейтинга, самарский музей удобен и для посещений, и для онлайн-туров
Ольга НОВИКОВА
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Самарцы по праву гордятся космическим музеемСамарцы по праву гордятся космическим музеемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Музейно-выставочный центр «Самара космическая» вошел в тройку лучших космических музеев России. Такой рейтинг музеев, наиболее удобных как для посещений, так и для онлайн-туров ко Дню космонавтики составил туристический портал ТурСтат.

Рейтинг возглавили Музей космонавтики в Москве и Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. «Самара космическая» заняла почетное третье место, обогнав и музей корпорации «Энергия» им. С.П. Королева в Королеве и музей Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

- Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев, - объяснили составители.

Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики, как дань памяти первому космонавту Земли Юрию Гагарину, совершившему полет в космос 12 апрели 1961 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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