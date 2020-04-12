«Я пациента защищал, а сам не защищался»: заболевший коронавирусом фельдшер скорой рассказал, насколько уязвимы врачи

12 Апр 2020 2020-04-12T19:20:45+03:00

В Самаре на вызовы с подозрением на коронавирус едет бригада в полном "противочумном" облачении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как фельдшер отвез пациентку с коронавирусом в больницу, у него также диагностировали COVID-19

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Фельдшер скорой помощи, перевозивший пациентку с коронавирусом, сам заразился COVID-19. У него подтвердился тест на коронавирус. Случай произошел в Новосибирске. В эксклюзивном интервью "КП-Новосибирск" он рассказал, как произошло заражение.

—У нас было две инфекционные бригады, состоящие из фельдшера и водителя. Они выезжали к тем, кто прибыл из других стран (например, из Таиланда) и к тем, кто с ними контактировал, - рассказал Дмитрий. - Из оснащения у нас был одноразовый хирургический халат, обычная одноразовая маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это — как слону дробина. У этой маски принцип действия такой, что ты свои бактерии не выпускаешь наружу. То есть я пациента защищал от себя, но сам не защищался от пациента. Я просил, чтобы нам дали хотя бы респираторы, но руководство сказало, что нет возможности их купить.

Когда тест на коронавирус у пациентки подтвердился, Дмитрия отправили на карантин. И взяли анализ на вирус. В последний день карантина выяснилось, что фельдшер заболел. Сейчас его лечат в инфекционной больнице.

Напомним, в Самаре тоже отправили на карантин бригаду скорой помощи, которая перевозила из одной больницы в другую пациента, у которого позже заподозрили коронавирус. Хотя у пациента диагноз не подтвердился, у медиков после этого рейса поднялась температура, поэтому им сделали тест на коронавирус и отправили под наблюдение врачей.

В Самаре на вызовы к больным с подозрением на коронавирус выезжает бригада в специальных «противочумных» костюмах.

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ИСТОЧНИК KP.RU