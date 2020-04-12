2020-04-12T21:01:26+03:00
Общество

Дмитрий Азаров в выходной заехал на стройплощадку моста через Волгу и пообщался с рабочими без министров и других посредников

Своими впечатлениями от увиденного он поделился в соцсети
Лариса СТЕПАНОВА
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Дмитрий Азаров лично изучил, как строят мост через Волгу. Фото: соцсетиДмитрий Азаров лично изучил, как строят мост через Волгу. Фото: соцсети
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в воскресенье заехал на стройплощадку моста через Волгу в районе Климовки. Глава региона без посредников пообщался с рабочими, которые возводят мост, и поделился своими впечатлениями в своем инстаграме.

- В последние дни непростая эпидемиологическая обстановка в регионе забирает всё рабочее и нерабочее время. Но жизнь продолжается, и важные проекты также требуют внимания и контроля. Доклады на совещаниях не всегда показывают всю картину, лучший способ посмотреть положение дел – проверить лично, пусть и в выходной день, - написал Дмитрий Азаров. - Доехал до места строительства мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка, поговорил с работниками. Важно периодически без посредников, министров и глав районов, общаться с людьми, которые там ежедневно. Руководитель проекта КТФ «Мостоотряд-46» Равиль Набиуллович Долгоаршинных рассказал, что все работы идут по намеченному графику. Узнал, где нужна помощь, оперативно дал поручения коллегам.

Глава региона снял на видео работающий на стройплощадке на правом берегу 260-тонный кран, который забивал последнюю сваю при строительстве Крымского моста. Также губернатор поделился с подписчиками видео транспортировки 48-метровой 32-тонной трубы, которая станет одним из элементов будущей опоры.

- Спасибо мостовикам, что даже в этот сложный для всех нас период продолжают строительство крупного и важного для области объекта, который послужит людям в будущем. Мостовой переход станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Это позволит сократить время поездки до Москвы, открыть в регионе новые предприятия и создать рабочие места для жителей, - подвел итог поездки Дмитрий Азаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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