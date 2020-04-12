Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус останется в человеческой популяции, как грипп или простуда

12 Апр 2020 2020-04-12T21:29:37+03:00

Коронавирус не опаснее гриппа, но вакцины от него нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, стоит ли бояться коронавируса и удастся ли его победить

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Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал «Радио КП», стоит ли бояться коронавируса и удастся ли человечеству его когда-нибудь победить.

- Вирус останется в человеческой популяции, - уверен Виталий Зверев. - Никаких оснований считать иначе нет. За всю историю человечество смогло победить только один-единственный вирус –это натуральная оспа, причем для этого понадобились усилия всего мира и хорошая вакцинация. Эта натуральная оспа уже не вернется, потому что людей, которые бы ей болели в той или иной форме, уже нет.

А вот коронавирус, уверен академик, полностью уничтожить не удастся никак – ведь ни специфических лекарств, ни вакцины пока нет. Виталий Зверев сравнил COVID_19 с другими респираторными заболеваниями, такими как вирус гриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы.

- Это четыре коронавируса, которые находятся сейчас в человеческой популяции. Значит, их сейчас будет пять. Другое дело, что не надо этого бояться, не надо раздувать панику. Сейчас главная задача - справиться с первой вспышкой, минимизировать число человеческих потерь, - отметил профессор.

Виталий Зверев уверен, что человечество справится с коронавирусом: популяция не вымрет, просто приобретет иммунитет. В результате эпидемии им переболеет около 70% населения, в основном в легкой форме, многие – и вовсе без каких-либо симптомов.

- Главное, чтобы это было растянуто по времени, чтобы медицина не захлебнулась в тех пациентах, которым нужна такая специализированная помощь, - подчеркнул академик.

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ИСТОЧНИК KP.RU