Куда столько? В Самарской области задержали мужчину, у которого было более 200 граммов наркотиков
Полицейские Самарской области задержали в селе Подстепки подозрительного мужчину. Он начал заметно нервничать и вести себя неадекватно, когда увидел сотрудников. Документов при себе у него не было, поэтому его доставили в отдел для установления личности.
– В ходе досмотра у мужчины был обнаружен пакет, в котором находилась конопля массой 212,55 грамма. Это является крупным размером. 42-летний безработный местный житель ранее не был судим. Он заявил, что вещество приобрел для личного употребления, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Заведено уголовное дело. Правоохранители проверяют канал поставки, а также различные версии происшествия. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU