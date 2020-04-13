2020-04-13T10:56:42+03:00
Общество

Куда столько? В Самарской области задержали мужчину, у которого было более 200 граммов наркотиков

42-летний мужчина заявил, что запрещенные вещества предназначались для личного пользования
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до 10 лет тюрьмыЗадержанному грозит до 10 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Самарской области задержали в селе Подстепки подозрительного мужчину. Он начал заметно нервничать и вести себя неадекватно, когда увидел сотрудников. Документов при себе у него не было, поэтому его доставили в отдел для установления личности.

– В ходе досмотра у мужчины был обнаружен пакет, в котором находилась конопля массой 212,55 грамма. Это является крупным размером. 42-летний безработный местный житель ранее не был судим. Он заявил, что вещество приобрел для личного употребления, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело. Правоохранители проверяют канал поставки, а также различные версии происшествия. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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