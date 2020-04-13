Идеально, чтобы сидеть дома: на Самарскую область надвигаются дожди с мокрым снегом

13 Апр 2020 2020-04-13T10:58:15+03:00

Такая погода сохранится в регионе в течение всего дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня, 13 апреля, в Самарской области снова бушует непогода. В регионе идет мокрый снег с дождем, которые усугубляет порывистый ветер. Такая погода должна помочь жителям региона оставаться дома.

– В течение всего дня в регионе будут идти осадки. При этом порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, – сообщили в Приволжском УГМС.

Отмечается, что столбик термометра не поднимется выше +7 градусов. Потепление ожидает регион уже во вторник, 14 апреля. Если в ночное время сохранится прохладная погода, то днем синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU