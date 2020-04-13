Мужчина из Самарской области накопил перед своей 8-летней дочкой долг по алиментам

13 Апр 2020 2020-04-13T10:59:01+03:00

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Судебные приставы Кинельского района рассказали об уклонении от уплаты алиментов со стороны местного жителя. Мужчина накопил перед 8-летней дочерью долг в размере 35 тысяч рублей.

– Представители исполнительной власти наложили арест на транспортное средство неплательщика. Эта мера была очень своевременной – гражданин как раз собирался продать автомобиль. Узнав об ограничениях, он немедленно заплатил по счетам, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Также мужчина предоставил сведения о месте своей работы. Это позволило приставам направить в организацию постановление о взыскании четверти зарплаты гражданина в доход его дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU