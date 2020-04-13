2020-04-13T11:03:57+03:00
Общество

Угрожал выложить личные фото: парень вымогал 200 тысяч рублей у семьи из Тольятти

Благодаря действиям полицейских удалось задержать подозреваемого
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит тюремный срок и крупный штрафЗадержанному грозит тюремный срок и крупный штрафФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Семья из Тольятти выразила благодарность правоохранителям за их четкую и слаженную работу. Дело в том, что житель Центрального района города похитил у их сына телефон, а затем начал угрожать выложить в интернет личные фото из гаджета.

– Подозреваемый требовал у потерпевшего 200 тысяч рублей. Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, изъяли у него телефон и вернули владельцу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Максимальное наказание – тюремный срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей. Сейчас сотрудники продолжают расследования всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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