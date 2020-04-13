2020-04-13T11:06:27+03:00
Общество

В Самарской области по данным на 13 апреля 2020 года зафиксировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего в стране появилось 2558 новых заразившихся
Владислав КИРСАНОВ
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Число заболевших в Самарской области достигло 29 человекЧисло заболевших в Самарской области достигло 29 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 13 апреля 2020 года. Всего в России появилось 2558 заболевших за сутки, из них пять случаев зафиксировано в Самарской области.

– Общая цифра заболевших в стране составляет 18328 человек. 1470 пациентов выздоровели, 148 – умерли. За минувший день 1355 случаев зафиксировано в Москве, 495 – в Московской области, 121 – в Санкт-Петербурге, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Таким образом, в Самарской области на данный момент зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусом. 14 человек выздоровели и были выписаны из больниц. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции, который продлится минимум до 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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