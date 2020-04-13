Перебегал дорогу на красный свет: ночью в Самаре сбили пешехода
Ночью 12 апреля в Самаре произошло ДТП. Водитель иномарки двигался по улице Димитрова в направлении Московского шоссе. В определенный момент на дорогу выскочил пешеход, который пытался перейти проезжую часть на красный свет.
– Машина сбила мужчину. Он пострадал – была вызвана скорая помощь, которая увезла его для госпитализации в больницу. По факту случившегося проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим во время непогоды. Пешеходам же необходимо переходить дорогу только на зеленый свет, а также носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU