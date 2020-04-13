Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием
Сотрудники ГИБДД Самарской области во время патрулирования по Кошкинскому району остановили автомобиль 45-летнего мужчины. В ходе общения тот начал заметно нервничать, правоохранители приняли решение провести осмотр машины.
– В салоне у местного жителя хранилось двуствольное ружье. Как сообщил задержанный, он нашел его на берегу реки в мае 2011 года, затем незаконно переделал в обрез, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и установление всех деталей произошедшего. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU