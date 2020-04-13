Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием

13 Апр 2020 2020-04-13T11:50:08+03:00

Задержанный утверждает, что нашел оружие на берегу реки 9 лет назад Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Сотрудники ГИБДД Самарской области во время патрулирования по Кошкинскому району остановили автомобиль 45-летнего мужчины. В ходе общения тот начал заметно нервничать, правоохранители приняли решение провести осмотр машины.

– В салоне у местного жителя хранилось двуствольное ружье. Как сообщил задержанный, он нашел его на берегу реки в мае 2011 года, затем незаконно переделал в обрез, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и установление всех деталей произошедшего. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU