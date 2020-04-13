2020-04-13T11:52:07+03:00
Новости компаний

ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме

Ставка в рамках программы составит до 5% годовых
Поделиться:
Краткосрочные кредиты аграриям ВТБ сможет выдать на срок до 1 года, а инвестиционное финансирование – от 2 до 15 летКраткосрочные кредиты аграриям ВТБ сможет выдать на срок до 1 года, а инвестиционное финансирование – от 2 до 15 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

ВТБ приступает к приему заявок и выдаче кредитов сельхозпроизводителям в рамках новой программы госсубсидирования № 512 Министерства сельского хозяйства. В рамках краткосрочного кредитования отсутствуют ограничения по лимиту, а перечень целевого использования средств расширен. Ставка в рамках программы составит до 5% годовых.

Новый механизм способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Получить государственную поддержку в рамках кредитования могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности (с Министерством сельского хозяйства и субъектом Российской Федерации). Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование – на период от 2 до 15 лет.

«Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в росте конкурентоспособности российских производителей. За прошлый год ВТБ увеличил объем кредитного портфеля предприятиям отрасли в рамках программы №1528 на 45% по сравнению с результатом 2018 года – почти до 122 млрд рублей. Это позволило нам войти в ТОП-3 банков, реализующих механизмы государственной поддержки сельхозпроизводителей. В этом году мы рассчитываем увеличить финансирование агропромышленников, в том числе благодаря началу работы по новой программе госсубсидирования», – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием
Перебегал дорогу на красный свет: ночью в Самаре сбили пешехода
Врачи рассказали, как еще пять человек заболели коронавирусом в Самаре
В Самарской области по данным на 13 апреля 2020 года зафиксировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом
Угрожал выложить личные фото: парень вымогал 200 тысяч рублей у семьи из Тольятти
Дмитрий Азаров призвал контролировать приезжих из других регионов, чтобы они не привезли коронавирус
Сомнительные анализы самарцев на коронавирус проверяют в Саратове
Стало известно, когда самарские парки будут обрабатывать от клещей
Мужчина из Самарской области накопил перед своей 8-летней дочкой долг по алиментам
Идеально, чтобы сидеть дома: на Самарскую область надвигаются дожди с мокрым снегом
Куда столько? В Самарской области задержали мужчину, у которого было более 200 граммов наркотиков
Самарцам рассказали, где бесплатно сдать тесты на коронавирус
Дмитрий Азаров рассказал, почему не сдавал тест на коронавирус
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус останется в человеческой популяции, как грипп или простуда
Дмитрий Азаров в выходной заехал на стройплощадку моста через Волгу и пообщался с рабочими без министров и других посредников
Это уже не заграница: стало известно, как заболели новые жители Тольятти с коронавирусом
«Я пациента защищал, а сам не защищался»: заболевший коронавирусом фельдшер скорой рассказал, насколько уязвимы врачи
«Самара космическая» вошла в ТОП-3 лучших космических музеев страны
Огонь перекинулся на соседнее здание: в Тольятти огнеборцы сражались с масштабным пожаром
Сидите дома: стало известно, сколько продлится дистанционное обучение в школах Самары
Опять метель и гололед: стало известно, сколько продлится непогода в Самарской области