У Самарского филиала теплоэнергетиков новый директор

13 Апр 2020 2020-04-13T12:26:33+03:00

Ранее он работал на аналогичной должности в Перми

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Директором Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначен Сергей Кругляков. На новом месте он работает с 6 апреля.

– Ключевыми задачами для Сергея Круглякова станут снижение дебиторской задолженности потребителей, выстраивание системы прозрачных расчетов с УК и ТСЖ, развитие сети центров обслуживания клиентов, увеличение продаж дополнительных видов деятельности, – сообщает пресс-служба компании.

41-летний Сергей Кругляков родился в Краснодаре. Последние пять лет он работал в Перми: сначала заместителем директора по экономике и финансам «ЭнергосбыТ Плюс», а затем возглавил отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU