2020-04-13T12:26:33+03:00
Общество

У Самарского филиала теплоэнергетиков новый директор

Ранее он работал на аналогичной должности в Перми
Владислав КИРСАНОВ
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41-летний Кругляков приступил к новой работе 6 апреля ФОТО: «ЭнергосбыТ Плюс»41-летний Кругляков приступил к новой работе 6 апреля ФОТО: «ЭнергосбыТ Плюс»
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Директором Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначен Сергей Кругляков. На новом месте он работает с 6 апреля.

– Ключевыми задачами для Сергея Круглякова станут снижение дебиторской задолженности потребителей, выстраивание системы прозрачных расчетов с УК и ТСЖ, развитие сети центров обслуживания клиентов, увеличение продаж дополнительных видов деятельности, – сообщает пресс-служба компании.

41-летний Сергей Кругляков родился в Краснодаре. Последние пять лет он работал в Перми: сначала заместителем директора по экономике и финансам «ЭнергосбыТ Плюс», а затем возглавил отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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