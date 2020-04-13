Пассажиропоток в некоторых видах общественного транспорта Самары снизился на 90%

13 Апр 2020 2020-04-13T14:02:02+03:00

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Сегодня, 13 апреля, в Самаре проходит совещание вице-губернатора региона Виктора Кудряшова с руководителями отраслей, которые пострадали или могут пострадать в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.

– Наиболее существенные потери у транспортной отрасли. По некоторым видам транспорта пассажиропоток снизился до 90%, – сообщает правительство Самарской области.

Организаторов перевозок ожидает поддержка: им выделят субсидии из областного бюджета, а также предоставят беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам. Отметим, в регионе действует режим полной самоизоляции до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU