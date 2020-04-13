Без коронавируса: за прошедшие сутки с медицинского наблюдения в Самарской области сняли 400 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T13:15:07+03:00

Под присмотром врачей остаются 1738 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о медицинском наблюдении за жителями региона.

– За прошедшие сутки закончено наблюдение 400 человек. Под присмотром врачей остаются 1738 человек. Также за минувший день проведено 1270 исследований всеми лабораториями, – говорится в сообщении.

На данный момент в Самарской области зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусом. Сегодня, 13 апреля, эта цифра выросла на пять человек. Отметим, что 14 пациентов выздоровели и были выписаны, 15 – находятся на лечении в специальных боксах. В области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU