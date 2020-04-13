Нагулялся! В Сызрани мужчина заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В Сызрани выявлен случай нарушения режима самоизоляции. Гражданин прибыл из Азербайджана 27 марта. Он должен был находится дома в течение 14 дней на карантине. Однако мужчина эти требования проигнорировал.
– 6 апреля он покинул место своего проживания и направился по своим делам, которые не имеют отношения к экстренным случаям и случаям необходимости, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.
За нарушение санитарного законодательства житель Сызрани был привлечен к административной ответственности. Он заплатит 15 тысяч рублей штрафа. Отметим, в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU