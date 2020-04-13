Нагулялся! В Сызрани мужчина заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T13:39:29+03:00

Гражданин должен был в течение двух недель находиться на карантине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Сызрани выявлен случай нарушения режима самоизоляции. Гражданин прибыл из Азербайджана 27 марта. Он должен был находится дома в течение 14 дней на карантине. Однако мужчина эти требования проигнорировал.

– 6 апреля он покинул место своего проживания и направился по своим делам, которые не имеют отношения к экстренным случаям и случаям необходимости, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

За нарушение санитарного законодательства житель Сызрани был привлечен к административной ответственности. Он заплатит 15 тысяч рублей штрафа. Отметим, в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU