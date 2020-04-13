2020-04-13T14:32:16+03:00
Новости компаний

Самарцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ

Сделать это можно будет с помощью биометрии
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Регистрация на сайте ВТБ займет не более 5 минутРегистрация на сайте ВТБ займет не более 5 минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ВТБ первым из крупнейших банков запустил возможность дистанционного открытия счета с помощью биометрии. Теперь клиентом ВТБ можно стать, зарегистрировавшись на сайте банка без посещения отделения. Процедура займет не более пяти минут.

«Сейчас нужно свести к минимуму посещение общественных мест, включая отделения банков. Мы стремимся расширить набор сервисов, полностью доступных в удаленном формате. Теперь даже стать клиентом нашего банка можно, не выходя из дома и соблюдая все правила самоизоляции. Сделать это можно с помощью биометрии. На сегодняшний день биометрические слепки сдали уже более 130 тыс. россиян. Все они смогут дистанционно открыть счет в ВТБ и пользоваться нашими финансовыми продуктами, не покидая дома», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Новая услуга доступна для граждан, сдавших свои биометрические данные в любом другом российском банке. Чтобы ее получить, нужно зайти на главную страницу интернет-банка online.vtb.ru, зарегистрироваться через «Госуслуги», а потом пройти проверку в Единой биометрической системе. Процедура займёт не более 5 минут. Новым клиентам ВТБ будут доступны большинство банковских услуг — открытие накопительных счетов и вкладов, проведение переводов и платежей, получение кредитов. Список услуг постоянно расширяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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