В Самарской области браконьер незаконно убил гуся
Представители департамента охоты и рыболовства Самарской области отчитались об административных правонарушениях за минувшую неделю. Так, специалисты выявили 23 нарушения природоохранного законодательства, изъяли 4 единицы охотничьего огнестрельного оружия.
– В Безенчукском районе обнаружен факт незаконной добычи особи гуся. Задержан гражданин, его оружие изъято. В отношении мужчины составлен протокол, который отправлен в суд, – сообщает департамент.
Всего с начала 2020 года выявлено 309 нарушений. Права на охоту лишены два человека. Также заведено шесть уголовных дел, а в бюджет региона вернули 1,2 млн рублей в качестве компенсации вреда природе и окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU