2020-04-13T17:32:29+03:00
Общество

В Самарской области браконьер незаконно убил гуся

Теперь этим делом будет заниматься суд
Владислав КИРСАНОВ
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За прошедшую неделю выявлено 23 нарушенияЗа прошедшую неделю выявлено 23 нарушения
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Представители департамента охоты и рыболовства Самарской области отчитались об административных правонарушениях за минувшую неделю. Так, специалисты выявили 23 нарушения природоохранного законодательства, изъяли 4 единицы охотничьего огнестрельного оружия.

– В Безенчукском районе обнаружен факт незаконной добычи особи гуся. Задержан гражданин, его оружие изъято. В отношении мужчины составлен протокол, который отправлен в суд, – сообщает департамент.

Всего с начала 2020 года выявлено 309 нарушений. Права на охоту лишены два человека. Также заведено шесть уголовных дел, а в бюджет региона вернули 1,2 млн рублей в качестве компенсации вреда природе и окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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