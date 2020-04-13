2020-04-13T17:33:35+03:00
Общество

Пасхальная служба в Самарской области будет транслироваться в прямом эфире

С 11 апреля ограничены мероприятия в религиозных организациях
Владислав КИРСАНОВ
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Пасхальная служба пройдет 19 апреля ФОТО: Правительство Самарской областиПасхальная служба пройдет 19 апреля ФОТО: Правительство Самарской области
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Сегодня, 13 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, а также с руководителем регионального Роспотребнадзора Светланой Архиповой. Речь пошла о взаимодействии органов в Страстную неделю и Светлый праздник Пасхи.

– Особый период, в котором находится страна и регион, предполагает дополнительные усилия по созданию безопасности и защиты здоровья и жизни людей. Мы должны это сделать с максимальным уважением к чувствам верующих, – сказал Дмитрий Азаров.

Главная Пасхальная служба области пройдет в Софийском соборе. Ее будут транслировать в телевизионном эфире. Верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая требования самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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