Пасхальная служба в Самарской области будет транслироваться в прямом эфире
Сегодня, 13 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, а также с руководителем регионального Роспотребнадзора Светланой Архиповой. Речь пошла о взаимодействии органов в Страстную неделю и Светлый праздник Пасхи.
– Особый период, в котором находится страна и регион, предполагает дополнительные усилия по созданию безопасности и защиты здоровья и жизни людей. Мы должны это сделать с максимальным уважением к чувствам верующих, – сказал Дмитрий Азаров.
Главная Пасхальная служба области пройдет в Софийском соборе. Ее будут транслировать в телевизионном эфире. Верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая требования самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU