В Самаре прокуратура через суд добилась для сироты выдачи квартиры

13 Апр 2020 2020-04-13T16:24:07+03:00

Это не первый раз, когда надзорный орган отстаивает права детей-сирот

Изменить размер текста: A A

В Самаре через суд удалось добиться восстановление прав ребенка, оставшегося без попечения родителей. Почти два года назад он был включен в список тех кто должен получить жилое помещение специального фонда города. Однако этого не произошло.

– Прокурор добился в суде о восстановлении прав ребенка и выделения ему жилого помещения по договору социального найма, – сообщает прокуратура Кировского района.

За 2020 год аналогичные заявления надзорного органа были удовлетворены в полном объеме. Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилые помещения, которые полагаются им по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU