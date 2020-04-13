В Самаре прокуратура через суд добилась для сироты выдачи квартиры
В Самаре через суд удалось добиться восстановление прав ребенка, оставшегося без попечения родителей. Почти два года назад он был включен в список тех кто должен получить жилое помещение специального фонда города. Однако этого не произошло.
– Прокурор добился в суде о восстановлении прав ребенка и выделения ему жилого помещения по договору социального найма, – сообщает прокуратура Кировского района.
За 2020 год аналогичные заявления надзорного органа были удовлетворены в полном объеме. Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилые помещения, которые полагаются им по закону.
ИСТОЧНИК KP.RU