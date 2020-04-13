2020-04-13T21:18:28+03:00
Общество

Пришел не с пустыми руками: самарский строитель может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского

До этого подразделение по вопросам миграции выявило нарушения в конторе, где работал строитель
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Деньги мужчина сунул под документы, которые лежали на столе женщины-полицейскогоДеньги мужчина сунул под документы, которые лежали на столе женщины-полицейскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Армен Х. может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского в мае прошлого года. Все дело в том, что 15 мая подразделение по вопросам миграции отдела полиции по Железнодорожному району Самары провело внеплановую проверку на одной из городских стройплощадок. Там обнаружили иностранного гражданина - трудоустроен он был официально, но полицию о заключении с ним трудового договора вовремя не уведомили.

Отвечал за соблюдение формальностей на фирме как раз Армен Х. Из-за его оплошности в отношении юрлица полиция собиралась составить административный протокол по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Неуведомление территориального органа, осуществляющего контроль в сфере миграции о заключении трудового договора с иностранным гражданином», которая грозила коммерсантам штрафом от 400 000 до 800 000 рублей или даже приостановлением деятельности фирмы на срок от 14 до 90 суток.

Конторе, конечно же, это было крайне невыгодно. Поэтому когда Армена Х. пригласили в отдел полиции для оформления протокола, он пришел, что называется, не с пустым руками.

- По версии следствия, он положил под бумаги на столе полицейского взятку в 20 тысяч рублей, взамен попросил прекратить проверку его конторы и забыть о нарушении, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Железнодорожного района. - Сотрудница полиции от взятки отказалась, а мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия».

Теперь ему грозит штраф до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет. В обстоятельствах этого дела сейчас разбирается суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Призыв в армию в Самаре из-за коронавируса: когда начнется весенний призыв?
17 депутатов Советского района попались на махинациях с декларациями о доходах
В Самаре начинают шить защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов
Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады в Самарской области в обычный режим работы
В Самарскую область идет потепление до +19 градусов
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может наступить через 4-5 недель
Военную технику для Парада Победы 2020 в Самаре собрали на окраине города
Пришел не с пустыми руками: самарский строитель может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского
Пострадали двое рабочих: следователи начали проверку происшествия на предприятии в Тольятти
В Самаре прокуратура через суд добилась для сироты выдачи квартиры
Пасхальная служба в Самарской области будет транслироваться в прямом эфире
В Самарской области браконьер незаконно убил гуся
Самарцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Нагулялся! В Сызрани мужчина заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Без коронавируса: за прошедшие сутки с медицинского наблюдения в Самарской области сняли 400 человек
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пассажиропоток в некоторых видах общественного транспорта Самары снизился на 90%
У Самарского филиала теплоэнергетиков новый директор
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием