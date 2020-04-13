Пришел не с пустыми руками: самарский строитель может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского

13 Апр 2020 2020-04-13T21:18:28+03:00

До этого подразделение по вопросам миграции выявило нарушения в конторе, где работал строитель

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Армен Х. может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского в мае прошлого года. Все дело в том, что 15 мая подразделение по вопросам миграции отдела полиции по Железнодорожному району Самары провело внеплановую проверку на одной из городских стройплощадок. Там обнаружили иностранного гражданина - трудоустроен он был официально, но полицию о заключении с ним трудового договора вовремя не уведомили.

Отвечал за соблюдение формальностей на фирме как раз Армен Х. Из-за его оплошности в отношении юрлица полиция собиралась составить административный протокол по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Неуведомление территориального органа, осуществляющего контроль в сфере миграции о заключении трудового договора с иностранным гражданином», которая грозила коммерсантам штрафом от 400 000 до 800 000 рублей или даже приостановлением деятельности фирмы на срок от 14 до 90 суток.

Конторе, конечно же, это было крайне невыгодно. Поэтому когда Армена Х. пригласили в отдел полиции для оформления протокола, он пришел, что называется, не с пустым руками.

- По версии следствия, он положил под бумаги на столе полицейского взятку в 20 тысяч рублей, взамен попросил прекратить проверку его конторы и забыть о нарушении, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Железнодорожного района. - Сотрудница полиции от взятки отказалась, а мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия».

Теперь ему грозит штраф до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет. В обстоятельствах этого дела сейчас разбирается суд.

ИСТОЧНИК KP.RU