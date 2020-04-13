Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может наступить через 4-5 недель
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может быть достигнут в течение ближайших 4-5 недель. Такой прогноз озвучила на совещании с президентом Владимиром Путиным зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
- Ситуация в регионах отстает от столичной на 4-5 недель. У регионов сейчас есть время подготовить койки и врачей, - сказала Татьяна Голикова.
Сам же президент отметил, что пик сейчас не пройден даже в Москве.
- У вас есть еще запас времени, но он быстро тает, - сказал Владимир Путин. - Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами страны. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями.
Самарские врачи-инфекционисты также считают, что ближайшие несколько недель будут самыми сложными, потому что инфекция уже в городе и заразиться ею можно от прикосновения к любым поверхностям.
Напомним, что сейчас готовы к приему больных уже более 1500 коек, свыше 600 из них - с кислородом. На данный момент в регионе в больницах находятся 15 человек.
Голикова: Регионы России на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»