2020-04-13T21:23:58+03:00
Общество

Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может наступить через 4-5 недель

Такой сценарий развития событий по достижению пика заболеваемости коронавирусом в Самарской области предсказала Татьяна Голикова
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В регионе еще не достигнут пик заболеваемостиВ регионе еще не достигнут пик заболеваемостиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может быть достигнут в течение ближайших 4-5 недель. Такой прогноз озвучила на совещании с президентом Владимиром Путиным зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

- Ситуация в регионах отстает от столичной на 4-5 недель. У регионов сейчас есть время подготовить койки и врачей, - сказала Татьяна Голикова.

Сам же президент отметил, что пик сейчас не пройден даже в Москве.

- У вас есть еще запас времени, но он быстро тает, - сказал Владимир Путин. - Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами страны. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями.

Самарские врачи-инфекционисты также считают, что ближайшие несколько недель будут самыми сложными, потому что инфекция уже в городе и заразиться ею можно от прикосновения к любым поверхностям.

Напомним, что сейчас готовы к приему больных уже более 1500 коек, свыше 600 из них - с кислородом. На данный момент в регионе в больницах находятся 15 человек.

Голикова: Регионы России на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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