Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может наступить через 4-5 недель

13 Апр 2020 2020-04-13T21:23:58+03:00

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Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может быть достигнут в течение ближайших 4-5 недель. Такой прогноз озвучила на совещании с президентом Владимиром Путиным зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

- Ситуация в регионах отстает от столичной на 4-5 недель. У регионов сейчас есть время подготовить койки и врачей, - сказала Татьяна Голикова.

Сам же президент отметил, что пик сейчас не пройден даже в Москве.

- У вас есть еще запас времени, но он быстро тает, - сказал Владимир Путин. - Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами страны. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями.

Самарские врачи-инфекционисты также считают, что ближайшие несколько недель будут самыми сложными, потому что инфекция уже в городе и заразиться ею можно от прикосновения к любым поверхностям.

Напомним, что сейчас готовы к приему больных уже более 1500 коек, свыше 600 из них - с кислородом. На данный момент в регионе в больницах находятся 15 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/772838" frameborder="0"></iframe> Голикова: Регионы России на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU