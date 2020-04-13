2020-04-13T21:25:47+03:00
Общество

В Самарскую область идет потепление до +19 градусов

Атлантический циклон принесет в регион тепло и дожди
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
К среде нас ждет потепление, а в четверг возможны дождиК среде нас ждет потепление, а в четверг возможны дождиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На этой неделе в Самарской области местами потеплеет до +19 °C. Повышение начнется уже со вторника, 14 апреля.

Интересно, что ночью по области возможны заморозки до -5 °C, а уже завтра днем столбики термометров будут показывать от 11 до 16 °C. Уже к среде, 15 апреля, местами воздух прогреется до +19 °C. Все это время синоптики прогнозируют переменную облачность, а в четверг возможны дожди и грозы. Такие перемены объясняются приближением атлантического циклона.

- Днем будет тепло, но ветрено, - говорят в Приволжском УГМС. - А во второй половине недели атмосферные фронты циклонического вихря достигнут границ Самарской области и принесут небольшие, местами умеренные дожди, возможно, с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Призыв в армию в Самаре из-за коронавируса: когда начнется весенний призыв?
17 депутатов Советского района попались на махинациях с декларациями о доходах
В Самаре начинают шить защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов
Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады в Самарской области в обычный режим работы
В Самарскую область идет потепление до +19 градусов
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может наступить через 4-5 недель
Военную технику для Парада Победы 2020 в Самаре собрали на окраине города
Пришел не с пустыми руками: самарский строитель может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского
Пострадали двое рабочих: следователи начали проверку происшествия на предприятии в Тольятти
В Самаре прокуратура через суд добилась для сироты выдачи квартиры
Пасхальная служба в Самарской области будет транслироваться в прямом эфире
В Самарской области браконьер незаконно убил гуся
Самарцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Нагулялся! В Сызрани мужчина заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Без коронавируса: за прошедшие сутки с медицинского наблюдения в Самарской области сняли 400 человек
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пассажиропоток в некоторых видах общественного транспорта Самары снизился на 90%
У Самарского филиала теплоэнергетиков новый директор
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием