В Самарскую область идет потепление до +19 градусов

13 Апр 2020 2020-04-13T21:25:47+03:00

К среде нас ждет потепление, а в четверг возможны дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На этой неделе в Самарской области местами потеплеет до +19 °C. Повышение начнется уже со вторника, 14 апреля.

Интересно, что ночью по области возможны заморозки до -5 °C, а уже завтра днем столбики термометров будут показывать от 11 до 16 °C. Уже к среде, 15 апреля, местами воздух прогреется до +19 °C. Все это время синоптики прогнозируют переменную облачность, а в четверг возможны дожди и грозы. Такие перемены объясняются приближением атлантического циклона.

- Днем будет тепло, но ветрено, - говорят в Приволжском УГМС. - А во второй половине недели атмосферные фронты циклонического вихря достигнут границ Самарской области и принесут небольшие, местами умеренные дожди, возможно, с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU