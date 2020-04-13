Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады в Самарской области в обычный режим работы
Более 4 тысяч детей пошли сегодня, 13 апреля, в детские сады по всей Самарской области, для них открыли 636 групп. Об этом сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Увеличение числа групп и дошколят, которых туда приняли, связано с тем, что многим предприятиям и организациям с сегодняшнего дня разрешено возобновить работу, а значит, их родителям не с кем оставить малышей.
Губернатор Самарской области предложил в таком случае перевести детские сады на обычный режим работы. Впрочем, сроки и условия этого процесса пока не оговорены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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