2020-04-13T21:28:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады в Самарской области в обычный режим работы

Это связано с тем, что многие предприятия снова начали работать, а значит, число дошколят уже сильно увеличилось
Александра БУДАЕВА
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Более 4 тысяч дошколят сегодня пошли в детские садикиБолее 4 тысяч дошколят сегодня пошли в детские садикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 4 тысяч детей пошли сегодня, 13 апреля, в детские сады по всей Самарской области, для них открыли 636 групп. Об этом сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Увеличение числа групп и дошколят, которых туда приняли, связано с тем, что многим предприятиям и организациям с сегодняшнего дня разрешено возобновить работу, а значит, их родителям не с кем оставить малышей.

Губернатор Самарской области предложил в таком случае перевести детские сады на обычный режим работы. Впрочем, сроки и условия этого процесса пока не оговорены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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