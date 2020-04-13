В Самаре начинают шить защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов

13 Апр 2020 2020-04-13T20:07:26+03:00

Спецкомбинезоны есть в двух расцветках. Фото: оперштаб Самарской области

Сколько костюмов фабрика способна выпускать в сутки, пока не ясно

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В Самаре запускают новое направление швейного производства - пошив защитных комбинезонов для врачей-инфекционистов.

Ранее фабрика, о которой идет речь, уже шила униформы на заказ - для ресторанов, гостиниц, торговых сетей и работников банковской сферы. Позже там стали шить защитные маски. Теперь обещают выпускать и защитные комбинезоны, причем в двух цветах и в двух разных степенях защиты.

Предполагается, что один портной за смену сможет изготовить 2-3 комбинезона. Однако какое количество специальных костюмов фабрика будет выпускать за сутки, пока не ясно.

Образцы, по которым такие комбинезоны смогут шить другие предприятия, фабрика готова предоставить и остальным швейным предприятиям Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU