17 депутатов Советского района попались на махинациях с декларациями о доходах

13 Апр 2020 2020-04-13T21:31:54+03:00

Часть денег, заработанных депутатами, возможно, осталась неучтенной - прокуратура этим не слишком довольна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наказание не заставило себя ждать: их предупредили о том, что так делать нельзя

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Никогда такого не было, и вот опять: прокурорская проверка нашла недочеты в декларациях о доходах, которые подают народные избранники. Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Советского района, речь идет о 17 местных депутатах, которые «рассекретили» данные о доходах и имуществе своей семьи.

Какие недочеты обнаружило надзорное ведомство не сообщается - ведь некоторые ошибки могут быть сделаны по незнанию, другие - намерено, скажем, чтобы скрыть банковские счета или недвижимость.

Как бы то ни было, прокуроры сообщают, что уже приняли меры воздействия в отношении проштрафившихся депутатов:

- Они привлечены к ответственности в виде предупреждения, - сообщают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU