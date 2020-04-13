17 депутатов Советского района попались на махинациях с декларациями о доходах
Никогда такого не было, и вот опять: прокурорская проверка нашла недочеты в декларациях о доходах, которые подают народные избранники. Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Советского района, речь идет о 17 местных депутатах, которые «рассекретили» данные о доходах и имуществе своей семьи.
Какие недочеты обнаружило надзорное ведомство не сообщается - ведь некоторые ошибки могут быть сделаны по незнанию, другие - намерено, скажем, чтобы скрыть банковские счета или недвижимость.
Как бы то ни было, прокуроры сообщают, что уже приняли меры воздействия в отношении проштрафившихся депутатов:
- Они привлечены к ответственности в виде предупреждения, - сообщают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU