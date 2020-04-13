2020-04-13T21:31:54+03:00
Общество

17 депутатов Советского района попались на махинациях с декларациями о доходах

Наказание не заставило себя ждать: их предупредили о том, что так делать нельзя
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Часть денег, заработанных депутатами, возможно, осталась неучтенной - прокуратура этим не слишком довольнаЧасть денег, заработанных депутатами, возможно, осталась неучтенной - прокуратура этим не слишком довольнаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Никогда такого не было, и вот опять: прокурорская проверка нашла недочеты в декларациях о доходах, которые подают народные избранники. Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Советского района, речь идет о 17 местных депутатах, которые «рассекретили» данные о доходах и имуществе своей семьи.

Какие недочеты обнаружило надзорное ведомство не сообщается - ведь некоторые ошибки могут быть сделаны по незнанию, другие - намерено, скажем, чтобы скрыть банковские счета или недвижимость.

Как бы то ни было, прокуроры сообщают, что уже приняли меры воздействия в отношении проштрафившихся депутатов:

- Они привлечены к ответственности в виде предупреждения, - сообщают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре депутата лишили мандата за сокрытие доходов

Слуга народа отказался сдавать декларацию о доходах и имуществе (подробности)

Откуда газель, депутат: узнали, кто в Самарской губернской думе самый богатый

Журналисты "КП-Самара" задали депутатам, отчитавшимся о своих доходах, несколько неудобных вопросов (подробности)

А жены - миллионерши: тольяттинские депутаты городской Думы зарабатывают меньше прожиточного минимума

Самый богатый народный избранник автограда получил 29,4 млн рублей за год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Призыв в армию в Самаре из-за коронавируса: когда начнется весенний призыв?
17 депутатов Советского района попались на махинациях с декларациями о доходах
В Самаре начинают шить защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов
Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады в Самарской области в обычный режим работы
В Самарскую область идет потепление до +19 градусов
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может наступить через 4-5 недель
Военную технику для Парада Победы 2020 в Самаре собрали на окраине города
Пришел не с пустыми руками: самарский строитель может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского
Пострадали двое рабочих: следователи начали проверку происшествия на предприятии в Тольятти
В Самаре прокуратура через суд добилась для сироты выдачи квартиры
Пасхальная служба в Самарской области будет транслироваться в прямом эфире
В Самарской области браконьер незаконно убил гуся
Самарцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Нагулялся! В Сызрани мужчина заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Без коронавируса: за прошедшие сутки с медицинского наблюдения в Самарской области сняли 400 человек
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пассажиропоток в некоторых видах общественного транспорта Самары снизился на 90%
У Самарского филиала теплоэнергетиков новый директор
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием