2020-04-13T21:17:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Призыв в армию в Самаре из-за коронавируса: когда начнется весенний призыв?

Этой весной призыву подлежат более 16 тысяч человек
Александра БУДАЕВА
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Курс молодого бойца не изменится, только зачислять туда будут позже и с дополнительными мерами безопасностиКурс молодого бойца не изменится, только зачислять туда будут позже и с дополнительными мерами безопасностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области перенесены дата начала военного призыва. Причина проста - угроза распространения коронавирусной инфекции.

Обычно призыв начинается 1 апреля. В этом году призывные комиссии должны начать работу 6 мая, всего открыться должны 32 призывных участка. Призвать на службу планируют более 16 тысяч новобранцев.

- На призывных пунктах при прохождении медкомиссии будут строго соблюдены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - сообщают в правительстве Самарской области. - Перед отправкой в войска у призывников возьмут анализы на наличие COVID-19. После прибытия в свои части их отправят на 14-дневный карантин.

Все вопросы по призыву и прохождению службы в этом году можно задать по номеру 8 (846) 332-37-87, "горячая линия" работает с 10-00 до 12.00 часов ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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