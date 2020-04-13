Детям на улице сейчас не место: полиция развозит подростков с улиц по домам

13 Апр 2020 2020-04-13T22:13:45+03:00

Патрули также проверяют прохожих - вдруг они должны быть дома на самоизоляции, а вместо этого гуляют на свежем воздухе

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Полиция Самарской области рассказала, как стражи порядка следят за соблюдением режима самоизоляции в регионе.

Кроме обычных проверок, сидят ли вернувшиеся из-за границы люди по домам, силовики проводят рейды по торговым точкам, развлекательным центрам и другим заведениям, которые должны быть закрыты, но по тем или иным причинам продолжают работать. В Ставропольском районе в рейд с полицией выходят дружинники.

А в Самаре сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних прошлись по тем местечкам, где обычно собирается молодежь.

- Несовершеннолетних, находившихся в общественных местах, доставили по месту жительства, а с родителями провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований режима самоизоляции, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.

Патрульные также регулярно напоминают пенсионерам о том, что дома сейчас безопаснее, чем на улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU