"Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку": в Шигонском районе женщина погибла на работе
В Самарской области следователи проводят проверку по факту гибели 49-летней кладовщицы Надежды Сергушкиной - как сообщает "КТВ-Луч", она погибла прямо у ворот склада, где разгружали удобрения.
По мнению мужа, к трагедии привело нарушение техники безопасности - погрузчик стоял не на ровной поверхности, плюс поднял вес гораздо больший, чем мог.
Женщину, которая стояла под стрелой погрузчика, придерживала ворота и не видела опасности. Когда погрузчик упал, стрела упала на Надежду и буквально раздавила ее.
Дома у погибшей остались двое детей - младшей дочери три годика, она до сих пор не знает о смерти мамы. Надежда вышла из декрета три недели назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU