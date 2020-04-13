2020-04-13T22:33:56+03:00
Происшествия

"Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку": в Шигонском районе женщина погибла на работе

Погибшая только-только вышла из декрета, двое детей остались без матери
Александра БУДАЕВА
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На месте трагедии работали следователиНа месте трагедии работали следователи
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В Самарской области следователи проводят проверку по факту гибели 49-летней кладовщицы Надежды Сергушкиной - как сообщает "КТВ-Луч", она погибла прямо у ворот склада, где разгружали удобрения.

По мнению мужа, к трагедии привело нарушение техники безопасности - погрузчик стоял не на ровной поверхности, плюс поднял вес гораздо больший, чем мог.

Женщину, которая стояла под стрелой погрузчика, придерживала ворота и не видела опасности. Когда погрузчик упал, стрела упала на Надежду и буквально раздавила ее.

Дома у погибшей остались двое детей - младшей дочери три годика, она до сих пор не знает о смерти мамы. Надежда вышла из декрета три недели назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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