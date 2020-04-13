"Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку": в Шигонском районе женщина погибла на работе

13 Апр 2020 2020-04-13T22:33:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области следователи проводят проверку по факту гибели 49-летней кладовщицы Надежды Сергушкиной - как сообщает "КТВ-Луч", она погибла прямо у ворот склада, где разгружали удобрения.

По мнению мужа, к трагедии привело нарушение техники безопасности - погрузчик стоял не на ровной поверхности, плюс поднял вес гораздо больший, чем мог.

Женщину, которая стояла под стрелой погрузчика, придерживала ворота и не видела опасности. Когда погрузчик упал, стрела упала на Надежду и буквально раздавила ее.

Дома у погибшей остались двое детей - младшей дочери три годика, она до сих пор не знает о смерти мамы. Надежда вышла из декрета три недели назад.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU