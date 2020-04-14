В Тольятти полицейские накрыли подпольное казино

14 Апр 2020 2020-04-14T10:11:40+03:00

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Полицейским Самарской области поступила информация, согласно которой в Автозаводском районе Тольятти организована деятельность подпольного игорного клуба. Правоохранители в ходе проверки обнаружили и изъяли оборудование, с которого осуществлялся выход в интернет.

– Там гости заведения получали доступ к азартным играм. По данным сотрудников органов внутренних дел, к организации незаконной деятельности имеют отношение 34-летний мужчина и 46-летняя женщина. Ранее они не были судимы, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали происшествия, а также лица, которые могут иметь отношение к казино. Если вина задержанных будет доказана, то им может грозить тюремный срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU