В Тольятти полицейские накрыли подпольное казино
Полицейским Самарской области поступила информация, согласно которой в Автозаводском районе Тольятти организована деятельность подпольного игорного клуба. Правоохранители в ходе проверки обнаружили и изъяли оборудование, с которого осуществлялся выход в интернет.
– Там гости заведения получали доступ к азартным играм. По данным сотрудников органов внутренних дел, к организации незаконной деятельности имеют отношение 34-летний мужчина и 46-летняя женщина. Ранее они не были судимы, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали происшествия, а также лица, которые могут иметь отношение к казино. Если вина задержанных будет доказана, то им может грозить тюремный срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU