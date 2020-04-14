В Самарской области производили молочную продукцию из «воздуха» на несуществующем заводе

14 Апр 2020 2020-04-14T10:14:46+03:00

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Управление Россельхознадзора по Самарской области выявило серьезное нарушение ветеринарного законодательства. Дело в том, что индивидуальный предприниматель из региона производил готовую молочную продукцию, однако сертификаты на сырье для ее производства с начала текущего года отсутствовали.

– Сыр и сливочное масло поставлялись в школы, детские сады и интернаты Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска, а также Волжского, Кошкинского, Большеглушицкого, Кинельского и Елховского районов, – говорится в сообщении надзорного органа.

Сотрудники Россельхознадзора выехали по адресу производителя, однако никаких цехов или складских помещений там не нашли. В двухэтажном административном здании находилась другая организация, не имеющая никакого отношения к производству молочной продукции. Площадка оказалась фантомной. В отношении индивидуального предпринимателя ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU