В Самарской области производили молочную продукцию из «воздуха» на несуществующем заводе
Управление Россельхознадзора по Самарской области выявило серьезное нарушение ветеринарного законодательства. Дело в том, что индивидуальный предприниматель из региона производил готовую молочную продукцию, однако сертификаты на сырье для ее производства с начала текущего года отсутствовали.
– Сыр и сливочное масло поставлялись в школы, детские сады и интернаты Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска, а также Волжского, Кошкинского, Большеглушицкого, Кинельского и Елховского районов, – говорится в сообщении надзорного органа.
Сотрудники Россельхознадзора выехали по адресу производителя, однако никаких цехов или складских помещений там не нашли. В двухэтажном административном здании находилась другая организация, не имеющая никакого отношения к производству молочной продукции. Площадка оказалась фантомной. В отношении индивидуального предпринимателя ведется разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU