Сотрудники ГИБДД Самарской области на трассе спасли пенсионеров

14 Апр 2020 2020-04-14T10:23:23+03:00

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Во время патрулирования автодороги «Самара – Волгоград» сотрудники ГИБДД обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль. Рядом с ним стояла пожилая пара. Инспекторы остановились, узнали, что случилось, а также предложили свою помощь.

– Пенсионер пояснил, что они с супругой поехали за продуктами, но в пути пробило колесо. Самостоятельно исправить эту ситуацию они не смогли, а все попытки остановить проезжающие машины не увенчались успехом, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители поменяли колесо, а также провели с пенсионерами беседу. Они посоветовали гражданам оставаться дома, а также ограничить контакты с другими людьми, чтобы не нарушать санитарно-гигиенические нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU