В Самарской области легковушка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

14 Апр 2020 2020-04-14T10:25:29+03:00

Пешеходный переход был совсем рядом, но женщина решила перейти в неположенном месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 13 апреля, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. 69-летний водитель «Калины» двигался по Ульяновскому шоссе, когда на дорогу выскочила 65-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

– При этом пешеходный переход был в зоне видимости местной жительницы. Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь. Скорая госпитализировала ее в ближайшую больницу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации инспекторов ГИБДД, мужчина в момент происшествия был трезв. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранительные органы призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU