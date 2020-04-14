«Тольяттикаучук» поможет городу в обработке улиц

14 Апр 2020 2020-04-14T10:26:46+03:00

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В Тольятти создан городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. В его работе принимают участие крупнейшие организации и предприятия Тольятти.

Забота о безопасности окружающей среды является дополнительным барьером на пути распространения опасных инфекций. Для дезинфекции улиц, малых архитектурных форм, остановок общественного транспорта будет использован гипохлорит натрия - один из рекомендованных Роспотребнадзором растворов. Он обладает антисептическим и дезинфицирующим действием, используется в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве, а также в некоторых процессах промышленного химического производства. Антисептик передаст городу ООО «Тольяттикаучук». Препарата хватит, чтобы наполнить около 200 автобойлеров.

«Тольяттикаучук» закупает гипохлорит натрия для собственных нужд. В частности, он применяется для обеззараживания воды на очистных сооружениях при очистке стоков жилых кварталов и предприятий Северного промышленного узла Центрального района города.

ИСТОЧНИК KP.RU