Стало известно, что может делать губернатор в случае возникновения ЧС

14 Апр 2020 2020-04-14T10:27:51+03:00

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В Самарской области уточнили полномочия губернатора в законе о защите населения и территорий во время ЧС природного и техногенного характера. Соответствующее положение может иметь региональный и межмуниципальный характер, а глава региона может относить ЧС к межмуниципальному и региональному характеру.

– К ликвидации могут привлекать силы органов власти городов и районов области, а также органы исполнительной власти. Это зависит от того, какой уровень реагирования установит губернатор, – говорится в документе.

Также стало известно, что расходы на помощь гражданам и выплату материальных пособий может взять на себя федеральный бюджет. Соответствующие поправки вступят в силу 23 апреля текущего года. Отметим, ранее правительство региона занималось разработкой плана для введения ЧС в области.

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ИСТОЧНИК KP.RU