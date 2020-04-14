2020-04-14T10:27:51+03:00
Общество

Стало известно, что может делать губернатор в случае возникновения ЧС

Соответствующий документ опубликовало правительство региона
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Поправки в закон вступят в силу 23 апреляПоправки в закон вступят в силу 23 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области уточнили полномочия губернатора в законе о защите населения и территорий во время ЧС природного и техногенного характера. Соответствующее положение может иметь региональный и межмуниципальный характер, а глава региона может относить ЧС к межмуниципальному и региональному характеру.

– К ликвидации могут привлекать силы органов власти городов и районов области, а также органы исполнительной власти. Это зависит от того, какой уровень реагирования установит губернатор, – говорится в документе.

Также стало известно, что расходы на помощь гражданам и выплату материальных пособий может взять на себя федеральный бюджет. Соответствующие поправки вступят в силу 23 апреля текущего года. Отметим, ранее правительство региона занималось разработкой плана для введения ЧС в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правительство готовит план для введения режима ЧС в Самарской области

Его составят до 10 апреля. Но сейчас нет предпосылок для введения ЧС в Самарской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года выросло на 11 человек
Осужденный за убийство «водочного короля» умер в колонии из-за проблем с сердцем?
Между Самарой и Южным городом зарезервировали землю под строительство канатной дороги
В Самарской области законы готовят к возможному введению ЧС
ГК «Выбери Радио» запустила аудиоролики с советами о том, чем заняться на самоизоляции
Стало известно, что может делать губернатор в случае возникновения ЧС
«Тольяттикаучук» поможет городу в обработке улиц
В Самарской области легковушка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Сотрудники ГИБДД Самарской области на трассе спасли пенсионеров
В Самарской области производили молочную продукцию из «воздуха» на несуществующем заводе
В Тольятти полицейские накрыли подпольное казино
«Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку»: в Шигонском районе женщина погибла на работе
Детям на улице сейчас не место: полиция развозит подростков с улиц по домам