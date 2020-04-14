ГК «Выбери Радио» запустила аудиоролики с советами о том, чем заняться на самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T09:50:32+03:00

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Холдинг «Медиа-1» запустил масштабную кампанию по противодействию коронавирусу. К поддержке борьбы с опасной инфекцией подключились все входящие в него компании. Это телеканалы «МУЗ-ТВ» и «Ю», группа компаний «Выбери Радио», оператор наружной рекламы Gallery и видеопродакшн Divico. Каждый из них запустил собственные информационные проекты.

К примеру, «Выбери Радио» в 18 городах России в эфире 94 радиостанций запустила серию аудиороликов, где рассказывают о том, чем можно заняться дома, и блок аудиороликов в поддержку портала стопкоронавирус.рф, который призывает людей оставаться дома ради собственной безопасности.

А вот на «МУЗ-ТВ» запустили масштабную кампанию «Звезды против короны», в рамках которой артисты в домашней обстановке «снимают корону» перед зрителями и делятся опытом, умениями и лайфхаками. Телеканал «Ю», в свою очередь, создал проект #покаЯдома, где зрителям дают позитивные и полезные советы.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU