2020-04-14T09:50:32+03:00
Общество

ГК «Выбери Радио» запустила аудиоролики с советами о том, чем заняться на самоизоляции

Проект создан в поддержку борьбы с коронавирусом
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Жителей страны призывают оставаться дома ради собственной безопасностиЖителей страны призывают оставаться дома ради собственной безопасности
Изменить размер текста:

Холдинг «Медиа-1» запустил масштабную кампанию по противодействию коронавирусу. К поддержке борьбы с опасной инфекцией подключились все входящие в него компании. Это телеканалы «МУЗ-ТВ» и «Ю», группа компаний «Выбери Радио», оператор наружной рекламы Gallery и видеопродакшн Divico. Каждый из них запустил собственные информационные проекты.

К примеру, «Выбери Радио» в 18 городах России в эфире 94 радиостанций запустила серию аудиороликов, где рассказывают о том, чем можно заняться дома, и блок аудиороликов в поддержку портала стопкоронавирус.рф, который призывает людей оставаться дома ради собственной безопасности.

А вот на «МУЗ-ТВ» запустили масштабную кампанию «Звезды против короны», в рамках которой артисты в домашней обстановке «снимают корону» перед зрителями и делятся опытом, умениями и лайфхаками. Телеканал «Ю», в свою очередь, создал проект #покаЯдома, где зрителям дают позитивные и полезные советы.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года выросло на 11 человек
Осужденный за убийство «водочного короля» умер в колонии из-за проблем с сердцем?
Между Самарой и Южным городом зарезервировали землю под строительство канатной дороги
В Самарской области законы готовят к возможному введению ЧС
ГК «Выбери Радио» запустила аудиоролики с советами о том, чем заняться на самоизоляции
Стало известно, что может делать губернатор в случае возникновения ЧС
«Тольяттикаучук» поможет городу в обработке улиц
В Самарской области легковушка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Сотрудники ГИБДД Самарской области на трассе спасли пенсионеров
В Самарской области производили молочную продукцию из «воздуха» на несуществующем заводе
В Тольятти полицейские накрыли подпольное казино
«Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку»: в Шигонском районе женщина погибла на работе
Детям на улице сейчас не место: полиция развозит подростков с улиц по домам