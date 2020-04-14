В Самарской области законы готовят к возможному введению ЧС
В Самарской области внесли изменения в закон «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Поправки расширяют полномочия губернатора, оговаривают иные источники финансирования на расходы, связанные с режимом, нежели региональный бюджет.
В частности, теперь в законе прописано, что областную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС возглавляет первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области. Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.
Губернатор Самарской области теперь сможет самостоятельно принимать решения об отнесении возникших ЧС к региональному или межмуниципальному характеру и вводить режим повышенной готовности или ЧС для разных органов управления и сил территориальной подсистемы.
Также если раньше документ только прописывал, что все расходы осуществляются из регионального бюджета, то теперь статьей 12 оговорено, что расходы на оказание единовременной материальной помощи, выплату пособий в случае ликвидации ЧС межрегионального характера могут обеспечиваться из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU