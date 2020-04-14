В Самарской области законы готовят к возможному введению ЧС

14 Апр 2020 2020-04-14T10:30:42+03:00

Так, поправки, расширяющие полномочия губернатора и меняющие схему финансирования, были внесены в закон о защите населения в случае ЧС

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В Самарской области внесли изменения в закон «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Поправки расширяют полномочия губернатора, оговаривают иные источники финансирования на расходы, связанные с режимом, нежели региональный бюджет.

В частности, теперь в законе прописано, что областную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС возглавляет первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области. Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

Губернатор Самарской области теперь сможет самостоятельно принимать решения об отнесении возникших ЧС к региональному или межмуниципальному характеру и вводить режим повышенной готовности или ЧС для разных органов управления и сил территориальной подсистемы.

Также если раньше документ только прописывал, что все расходы осуществляются из регионального бюджета, то теперь статьей 12 оговорено, что расходы на оказание единовременной материальной помощи, выплату пособий в случае ликвидации ЧС межрегионального характера могут обеспечиваться из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU