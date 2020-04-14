2020-04-14T10:27:45+03:00
Общество

Между Самарой и Южным городом зарезервировали землю под строительство канатной дороги

Срок резерва – 20 лет
Владислав КИРСАНОВ
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С список земель под дорогой попало 72 участкаС список земель под дорогой попало 72 участкаФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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Правительство Самарской области опубликовало документ, согласно которому земля между Самарой и Южным городом будет зарезервирована под строительство канатной дороги. В список вошли 72 участка, а срок резерва составляет 20 лет.

– На данных участках запрещается застройка зданиями капитального типа, а также покупка, продажа, либо передача в частную собственность. Также на территориях запрещено проводить оросительные, культуртехнические и другие работы, строить пруды и различные водные объекты, – говорится в документе.

Контролировать выполнение распоряжения будет министерство строительства Самарской области. По проекту канатная дорога должна соединить железнодорожный вокзал Самары и Южный город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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