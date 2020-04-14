Осужденный за убийство «водочного короля» умер в колонии из-за проблем с сердцем?

14 Апр 2020 2020-04-14T10:32:20+03:00

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Во Владимирской области разбираются в причинах смерти 43-летнего Сергея Козаева – в 2016 году в Самарской области его приговорили к 23 годам колонии строгого режима за убийство Олега Дергилева. Семья Дергилевых владела сетью «Горилка», они расширяли бизнес, думали об открытии пивоваренного завода, но 10 октября 2013 года главу семьи застрелили по пути на работу. Следствие пришло к выводу, что убийство было заказным. Предполагаемых исполнителей осудили, а вот кто был заказчиком, до сих пор доподлинно не известно.

Ранее следователи говорили, что имя заказчика им известно, потому что Сергей Козаев якобы отчитывался ему по SMS о «проделанной работе». Семья погибшего считает, что от него пытались добиться показаний против организатора убийства Дергилева, поэтому в качестве меры давления отправили из его Самарской области, где он несколько лет отбывал наказание, во Владимирскую область.

7 апреля Сергей Козаев умер, в минувшие выходные его похоронили на родине – в Кинеле, супруга погибшего намерена добиваться справедливого расследования причин его смерти.

- Предварительная причина смерти Сергея Козаева – острая сердечная недостаточность, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» в УФСИН России по Владимирской области. - О происшествии руководство колонии незамедлительно сообщило в прокуратуру и Следственное Управление Следственного комитета России по Владимирской области. Проводится доследственная проверка.

«Комсомолка» также направила запрос следователям с просьбой рассказать, что они думают о происшествии и есть ли на теле погибшего следы насильственной смерти.

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Соответствующее заявление адресовано Следственному комитету и генпрокуратуре (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU