Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года выросло на 11 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T10:42:15+03:00

В Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года число заболевших достигло 40 человек

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Стали известны данные о заболевших коронавирусом в России по данным на 14 апреля 2020 года. За минувший сутки в стране прибавилось 2774 заболевших. Среди них есть 11 человек в Самарской области. Общее число заболевших в 63 регионе достигло 40 человек, 14 – выздоровели.

– Большинство по-прежнему приходится на Москву и Московскую область – 1489 и 460 заболевших за день соответственно. В Санкт-Петербурге подтвердился диагноз у 121 человека, в республике Коми – у 97 граждан, – говорится в сообщении портала Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших в стране достигло 21102 человек, из них 1694 выздоровели, а 170 умерло. При этом за прошедший день погибших от вируса стало больше на 22 человека. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции минимум до 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU