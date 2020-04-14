2020-04-14T10:42:15+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года выросло на 11 человек

В Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года число заболевших достигло 40 человек
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Теперь в регионе 40 заболевших коронавирусомТеперь в регионе 40 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные о заболевших коронавирусом в России по данным на 14 апреля 2020 года. За минувший сутки в стране прибавилось 2774 заболевших. Среди них есть 11 человек в Самарской области. Общее число заболевших в 63 регионе достигло 40 человек, 14 – выздоровели.

– Большинство по-прежнему приходится на Москву и Московскую область – 1489 и 460 заболевших за день соответственно. В Санкт-Петербурге подтвердился диагноз у 121 человека, в республике Коми – у 97 граждан, – говорится в сообщении портала Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших в стране достигло 21102 человек, из них 1694 выздоровели, а 170 умерло. При этом за прошедший день погибших от вируса стало больше на 22 человека. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции минимум до 19 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 14 апреля 2020 года: зараженных находят среди больных пневмонией

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 14 апреля 2020 года: когда ждать пик заболеваемости, как проводят самоизоляцию горожане (подробности)

Кладбища закрыты, поминки только дома: как по-человечески провести похороны в Самаре во время самоизоляции из-за коронавируса

Распространение COVID-19 затронуло и ритуальную сферу, подсказываем, как провести похороны в Самаре во время самоизоляции из-за коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года выросло на 11 человек
Осужденный за убийство «водочного короля» умер в колонии из-за проблем с сердцем?
Между Самарой и Южным городом зарезервировали землю под строительство канатной дороги
В Самарской области законы готовят к возможному введению ЧС
ГК «Выбери Радио» запустила аудиоролики с советами о том, чем заняться на самоизоляции
Стало известно, что может делать губернатор в случае возникновения ЧС
«Тольяттикаучук» поможет городу в обработке улиц
В Самарской области легковушка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Сотрудники ГИБДД Самарской области на трассе спасли пенсионеров
В Самарской области производили молочную продукцию из «воздуха» на несуществующем заводе
В Тольятти полицейские накрыли подпольное казино
«Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку»: в Шигонском районе женщина погибла на работе
Детям на улице сейчас не место: полиция развозит подростков с улиц по домам